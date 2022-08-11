Шість клубів готові грати в українській Суперлізі

Чемпіонат з баскетболу може стартувати у жовтні

11 серпня відбулася онлайн-нарада Суперліги України з баскетболу та клубів, які можуть взяти участь у новому сезоні.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Суперліга сподівається, що у сезоні 2022/23 виступлять 8-10 клубів, але поки що свою участь підтвердили лише 6 команд.

Це Прометей, Будівельник, Київ-Баскет, Запоріжжя та Черкаські Мавпи. Крім того, піднятися до еліти готовий клуб Старий Луцьк.

Дніпро, Харківські Соколи, Хімік та Кривбас взяли час подумати до 1 вересня.

Поки старт сезону запланований на жовтень, але все залежатиме від ситуації на фронті.