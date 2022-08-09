Бостон, Торонто та Маямі претендують на підписання Дюрента

Кевін Дюрент може змінити клуб

Три клуби НБА продовжують спроби отримати форварда Брукліна Кевіна Дюрента.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Бостон, Торонто та Маямі лишаються головними кандидатами на гравця. Але Чаранія наголошує, що фронт-офіс Нетс налаштований забрати всі активи в команди, яка справді хоче запросити Дюрента.

Кевін мав зустріч з власником Нетс Джозефом Цаєм та підтвердив, що його бажання змінити клуб досі актуальне. Він також поставив ультиматум - або він, або генеральний менеджер Шон Маркс та головний тренер Стів Неш.

Нагадаємо, Гарден підписав дворічний контракт із Філадельфією.