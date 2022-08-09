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Бостон, Торонто та Маямі претендують на підписання Дюрента

Сьогодні 14:54 133 0
Кевін Дюрент може змінити клуб
Бостон, Торонто та Маямі претендують на підписання Дюрента
#Дюрент

Джерело - tribuna.com.

Три клуби НБА продовжують спроби отримати форварда Брукліна Кевіна Дюрента.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Бостон, Торонто та Маямі лишаються головними кандидатами на гравця. Але Чаранія наголошує, що фронт-офіс Нетс налаштований забрати всі активи в команди, яка справді хоче запросити Дюрента.

Кевін мав зустріч з власником Нетс Джозефом Цаєм та підтвердив, що його бажання змінити клуб досі актуальне. Він також поставив ультиматум - або він, або генеральний менеджер Шон Маркс та головний тренер Стів Неш.

Нагадаємо, Гарден підписав дворічний контракт із Філадельфією.

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