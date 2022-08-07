Будівельник оголосив про підписання Маяускаса

Київський Будівельник підписав литовського бігмена Аурімаса Маяускаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Маяускас відомий українським любителям баскетболу за грою у Запоріжжі у сезоні 2020/21 під керівництвом нового тренера “Будівельника” Валерія Плеханова. У Суперлізі литовець в середньому набирав 13,6 очка та 5,7 підбирання.

Минулий сезон Аурімас починав у британському Лондон Лайонс, за яких виступав у Кубку Європи ФІБА, де набирав 9,8 очка та 3,1 підбирання.

Завершував сезон Маяускас у латвійському Вентспілсі. У 7 іграх Латвісько-естонської ліги він набирав 10,1 очка та 5,1 підбирання, у латвійській лізі в його активі 5,8 очка, 4,0 підбирання та вихід до фіналу плейоф з командою.

Також Маяускас має досвід виступів в Сербії, Литві та Ісландії.

Раніше капітан Київ-Баскета гратиме за Будівельник.