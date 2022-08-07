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Близнюк приєднався до табору збірної України

Сьогодні 11:55 180 0
Команда Багатсіса розпочала тренувальний збір
Близнюк приєднався до табору збірної України

Джерело - fbu.ua.

Чоловіча збірна України завершила перші дні тренувального збору, який присвячено підготовці до серпневих матчів відбору на ЧС-2023, а також фінальній частині Євробаскета-2022.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Команда Айнарса Багатскіса тренується в Ризі, де 24 серпня зіграє домашній матч проти команди Італії (квитки тут). В другому матчі серпневого ігрового вікна Україна на виїзді протистоятиме Ісландії.

У суботу, 5 серпня, до табору збірної України прибув форвард Богдан Близнюк. Очікується прибуття гравців НБА Олексія Леня та Святослава Михайлюка; захисник буде в збірній вже 8 серпня. Всі інші гравці, які увійшли до розширеної заявки, наразі тренуються в Ризі.

Нагадаємо, після відбору на ЧС-2023 наша команда зіграє у фінальній частині Євробаскета-2022. Чемпіонат Європи пройде в чотирьох країнах з 1 по 18 вересня. Україна зіграє у групі С в Мілані, де також будуть представлені Італія, Греція, Хорватія, Великобританія та Естонія. Перший матч нашої команди - проти Великої Британії 2 вересня.

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