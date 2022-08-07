Збірна України U-17 з баскетболу 3х3 достроково вийшла у плейоф відбору на ЧЄ

Хлопці здобули дві перемоги на груповому етапі

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України U-17 з баскетболу 3х3 вийшла у чвертьфінал кваліфікації на чемпіонат Європи, яка стартувала в угорському Сольноку.

В другому матчі групового етапу українці переграли однолітків з Угорщини 21:9. Найрезультативнішим в складі нашої команди став Рустам Ібрагімов, на рахунку якого 11 очок – він реалізував три дальніх кидки, в тому числі переможний.

Нагадаємо, українці розпочали свої виступи у кваліфікації з перемоги над Австрією. Таким чином, збірна України достроково виграла групу і вийшла до чвертьфіналу. Суперник українців на цій стадії визначиться пізніше - це буде друга команда групи А (Велика Британія чи Ірландія). Матчі плейоф відбудуться у неділю, 7 серпня. Українці орієнтовно мають почати о 19:55.

Чемпіонат Європи U-17 з баскетболу 3х3

Кваліфікація

6 серпня

Україна - Угорщина 21:9

Україна: Рустам Ібрагімов 11, Ярослав Іванов 5, Максим Ульченко 3, Кирило Нємцу 2