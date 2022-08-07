Головне
Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на 1000 м
Вчора 19:01 749
Брудін завоював медаль на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 09:39 136
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:42 409
Магучіх і Табашник здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Польщі
Вчора 19:38 733
Лузан і Четверікова вибороли срібну медаль чемпіонату світу
Вчора 17:49 383
Збірна України виборола бронзу на ЧС-2022 з веслування на байдарках та каное
Вчора 17:42 484
Безус — гравець кіпрської Омонії
Вчора 16:13 499
Срна - про правило ФІФА: Не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо
Вчора 15:25 792
Циганик: ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Вчора 13:58 534
Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика
Вчора 13:48 1076
Прямі трансляції

Збірна України U-17 з баскетболу 3х3 достроково вийшла у плейоф відбору на ЧЄ

Сьогодні 09:55 119 0
Хлопці здобули дві перемоги на груповому етапі
Збірна України U-17 з баскетболу 3х3 достроково вийшла у плейоф відбору на ЧЄ

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України U-17 з баскетболу 3х3 вийшла у чвертьфінал кваліфікації на чемпіонат Європи, яка стартувала в угорському Сольноку.

В другому матчі групового етапу українці переграли однолітків з Угорщини 21:9. Найрезультативнішим в складі нашої команди став Рустам Ібрагімов, на рахунку якого 11 очок – він реалізував три дальніх кидки, в тому числі переможний.

Нагадаємо, українці розпочали свої виступи у кваліфікації з перемоги над Австрією. Таким чином, збірна України достроково виграла групу і вийшла до чвертьфіналу. Суперник українців на цій стадії визначиться пізніше - це буде друга команда групи А (Велика Британія чи Ірландія). Матчі плейоф відбудуться у неділю, 7 серпня. Українці орієнтовно мають почати о 19:55.

Чемпіонат Європи U-17 з баскетболу 3х3
Кваліфікація
6 серпня 

Україна - Угорщина 21:9

Україна: Рустам Ібрагімов 11, Ярослав Іванов 5, Максим Ульченко 3, Кирило Нємцу 2

Коментарі ()
Популярне зараз
Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика 1076
На фронті, захищаючи Україну, загинув вихованець київського Динамо Півень На фронті, захищаючи Україну, загинув вихованець київського Динамо Півень 1201
Евертон з Миколенком поступився Челсі, Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема. Результати 1 туру АПЛ Евертон з Миколенком поступився Челсі, Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема. Результати 1 туру АПЛ 1228
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи 7907 2
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Білий африканець став героєм України на Євро-2020 5577
Збірна України відібрала очки у лідерів з Індії на шаховій Олімпіаді Збірна України відібрала очки у лідерів з Індії на шаховій Олімпіаді 879
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6234 7
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31806
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 23631
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1044
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 14404 25
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24506