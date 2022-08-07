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Збірна України програла Бельгії в матчі ЧЄ U-18

Сьогодні 09:11 218 0
Команда Плеханова поступилася у передостанньому матчі на турнірі
Збірна України програла Бельгії в матчі ЧЄ U-18

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України зазнала поразки в матчі за 9-12 місця на чемпіонаті Європи U-18 в Дивізіоні В. 

Команда Валерія Плеханова поступилася збірній Бельгії.

В заключному матчі на турнірі - за 11-12 місця - збірна України 7 серпня зіграє проти команди, яка програє в парі Естонія - Австрія.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В
Матч за 9-12 місця
6 серпня

Україна - Бельгія 51:60 (12:15, 15:13, 10:17, 14:15)

Україна: Поносов 20, Новіков 6, Холод 5 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Кулішенко 3 + 8 підбирань - 4 втрати, Кузнецов 2 - старт, Семерич 6 + 4 підбирання, Скутельник 5 + 4 підбирання + 4 передачі, Ніколайчук 4 + 5 підбирань, Завгородній 0, Полуяхтов 0, Гнатій 0

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