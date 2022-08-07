Жіноча збірна України U-18 поступилась Люксембургу на Євробаскеті

Юніорська збірна України зазнала чергової поразки

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-18 поступилась Люксембургу 67:73 в матчі чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

В України традиційно найрезультативнішими стали Катерина Ткаченко з 19 очками та Дар'я Бірюк, на рахунку якої 13 очок.

7 серпня в останній день чемпіонату Європи у Дивізіоні В Україна зіграє за підсумкове 15 місце. Суперником будуть однолітки з Данії.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки, Дивізіон В

Софія, Болгарія

6 серпня

Люксембург - Україна 73:67 (18:11, 19:23, 17:15, 19:18)

Україна: Бірюк 13, Діке 5 + 8 підбирань, Шепелюк 3 - 5 втрат, Катерина Ткаченко 19 + 5 передач - 9 втрат, Путра 3 - старт; Тетяна Ткаченко 7 + 11 підбирань, Грималюк 9, Бугайова 4, Ігнатченко 2, Корбут 2, Кулеша 0, Лапхан 0