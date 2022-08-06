Головне
Гравець збірної України перейшов у Шахтар
Вчора 19:10 1986
Фельфнер виграв золоту медаль на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 08:08 295
Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал
Сьогодні 01:04 2023
Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал за версією WhoScored
Сьогодні 00:33 871
Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео
Вчора 22:43 4361 2
Джойс: Думаю, що Усик знову переможе Джошуа
Вчора 19:26 384
Тренер Чісори: Усик здивувався, наскільки все було легко в бою з Джошуа
Вчора 15:40 943
Favbet Foundation організував навчальний процес для дітей та дорослих переселенців з України в Хорватії
Вчора 13:21 469
Український суддя може працювати на бою-реванші Усик - Джошуа
Вчора 09:54 568
Гутцайт: Намагаємося відновити змагання у всіх видах спорту
Вчора 09:11 292
Прямі трансляції

Будівельник повернув ще одного свого легіонера

Сьогодні 09:56 286 0
Будівельник повернув ще одного свого легіонера
#Будівельник

Джерело - БК Будівельник.

Американський бігмен Алек Браун став черговим перепідписанням Будівельника на сезон 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Браун в попередньому сезоні зіграв за киян 30 матчів, в яких приносив Будівельнику 10,6 очка + 5,3 підбирання + 1,7 блока, при точності дальніх в 39,1 % (3,7 спроби за матч).

За блок-шотами Алек був найкращим у чемпіонаті України. Також відсоток дальніх Брауна - найвищий серед усіх бігменів Суперліги, які виконували понад 3 триочкових за гру.

Нагадаємо, що Алек має значний досвід виступів в ТОП-лігах Європи, в тому числі він провів 4 сезони в чемпіонаті Іспанії у складі Обрадойро, Бреогана та Естудіантеса.

Раніше капітан Київ-Баскета гратиме за Будівельник.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео 4361 2
Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1478
Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал 2023
Помер один із легендарних футболістів в історії Латвії Помер один із легендарних футболістів в історії Латвії 2217
Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій Україна не підтримала усунення росії від міжнародних спортивних організацій 6218 13
Гравець збірної України перейшов у Шахтар Гравець збірної України перейшов у Шахтар 1986
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11479
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30939 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 22915
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5302
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16802 5
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 223552 5