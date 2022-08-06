Будівельник повернув ще одного свого легіонера

Джерело - БК Будівельник.

Американський бігмен Алек Браун став черговим перепідписанням Будівельника на сезон 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Браун в попередньому сезоні зіграв за киян 30 матчів, в яких приносив Будівельнику 10,6 очка + 5,3 підбирання + 1,7 блока, при точності дальніх в 39,1 % (3,7 спроби за матч).

За блок-шотами Алек був найкращим у чемпіонаті України. Також відсоток дальніх Брауна - найвищий серед усіх бігменів Суперліги, які виконували понад 3 триочкових за гру.

Нагадаємо, що Алек має значний досвід виступів в ТОП-лігах Європи, в тому числі він провів 4 сезони в чемпіонаті Іспанії у складі Обрадойро, Бреогана та Естудіантеса.

Раніше капітан Київ-Баскета гратиме за Будівельник.