Склад Прометея поповнився молодими гравцями Хіміка

Прометей поповнився молодими баскетболістами, які, ймовірно, будуть грати у наступному чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очолить команду екстренер Хіміка-2 Олександр Пащенко, якому будуть допомагати Вадим Матюкевич і тренер з фізпідготовки Олександр Медвідь.

Що до гравців, з якими буде працювати Пащенко, то серед них переважно баскетболісти, які минулий сезон провели у командах Прометей-2-ДДТУ та Хіміку-2.

Молоді гравці Прометея: Соловей Дмитро, Клебан Дмитро, Головчик Дмитро, Клевзуник Денис, Пирогов Даніїл, Шавгаров Ілля, Безима Максим, Безима Микита, Клімов Ігор, Лихой Дмитро, Бублик Михайло, Петренко Олександр.