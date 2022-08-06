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Склад Прометея поповнився молодими гравцями Хіміка

Сьогодні 10:55 260 0
Склад Прометея поповнився молодими гравцями Хіміка
#БК Прометей

Джерело - basket.com.ua.

Прометей поповнився молодими баскетболістами, які, ймовірно, будуть грати у наступному чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очолить команду екстренер Хіміка-2 Олександр Пащенко, якому будуть допомагати Вадим Матюкевич і тренер з фізпідготовки Олександр Медвідь.

Що до гравців, з якими буде працювати Пащенко, то серед них переважно баскетболісти, які минулий сезон провели у командах Прометей-2-ДДТУ та Хіміку-2.

Молоді гравці Прометея: Соловей Дмитро, Клебан Дмитро, Головчик Дмитро, Клевзуник Денис, Пирогов Даніїл, Шавгаров Ілля, Безима Максим, Безима Микита, Клімов Ігор, Лихой Дмитро, Бублик Михайло, Петренко Олександр.

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