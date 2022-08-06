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Драгич зіграє на Євробаскеті-2022

Сьогодні 12:56 198 0
Драгич зіграє на Євробаскеті-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Капітан збірної Словенії Горан Драгич зіграє на Євробаскеті-2022.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Словенії 

Драгич виграв Євробаскет-2017 зі Словенією, де став MVP турніру.

“Він яскравий лідер. Крім того, лідер, який подає приклад. Він завжди тренується на повну силу. Інші просто повинні слідувати за ним. У матчі на перший план виходить досвід. І, звичайно, якість його гри. Це речі, які неможливо купити або створити”, - сказав минулого тижня головний тренер національної збірної Олександр Секуліч про Драгича.

Раніше Драгич підписав однорічну угоду з Чикаго, щоб залишитися в НБА ще на один сезон.

Раніше Адетокумбо приєднався до табору збірної Греції перед Євробаскетом-2022.

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