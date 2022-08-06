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Вайлер-Бебб отримав німецьке громадянство і зіграє на Євробаскеті-2022

Сьогодні 09:10 137 0
Євробаскет відбудеться з 1 по 18 вересня
Вайлер-Бебб отримав німецьке громадянство і зіграє на Євробаскеті-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Американський розігруючий Баварії Нік Вайлер-Бебб отримав німецьке громадянство, що дозволить баскетболісту зіграти на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Німеччини.

Очікується, що вже 6 серпня Нік приєднається до збірної та розпочне підготовку до ЧЄ.

“Це важливе, дуже особисте та добре зважене рішення, яке я прийняв деякий час назад.

У мене особливе ставлення до Німеччини та німецького баскетболу, і мені тут дуже комфортно з дружиною.

Я з нетерпінням чекаю можливості проявити себе на високому рівні національних збірних”, - сказав Вайлер-Бебб.

У минулому сезоні Євроліги Вайлер-Бебб набирав 6,2 очка, 4,2 підбирання, 2,9 передачі за 26 хвилин у середньому за гру.

Євробаскет відбудеться з 1 по 18 вересня. Німеччина зіграє в одній групі з Францією, Литвою, Боснією та Герцеговиною, Словенією та Угорщиною.

Раніше Адетокумбо приєднався до табору збірної Греції перед Євробаскетом-2022.

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