Вайлер-Бебб отримав німецьке громадянство і зіграє на Євробаскеті-2022

Американський розігруючий Баварії Нік Вайлер-Бебб отримав німецьке громадянство, що дозволить баскетболісту зіграти на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Німеччини.

Очікується, що вже 6 серпня Нік приєднається до збірної та розпочне підготовку до ЧЄ.

“Це важливе, дуже особисте та добре зважене рішення, яке я прийняв деякий час назад.

У мене особливе ставлення до Німеччини та німецького баскетболу, і мені тут дуже комфортно з дружиною.

Я з нетерпінням чекаю можливості проявити себе на високому рівні національних збірних”, - сказав Вайлер-Бебб.