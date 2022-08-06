Вайлер-Бебб отримав німецьке громадянство і зіграє на Євробаскеті-2022

Джерело - basket.com.ua.
Американський розігруючий Баварії Нік Вайлер-Бебб отримав німецьке громадянство, що дозволить баскетболісту зіграти на чемпіонаті Європи.
Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Німеччини.
Очікується, що вже 6 серпня Нік приєднається до збірної та розпочне підготовку до ЧЄ.
“Це важливе, дуже особисте та добре зважене рішення, яке я прийняв деякий час назад.
У мене особливе ставлення до Німеччини та німецького баскетболу, і мені тут дуже комфортно з дружиною.
Я з нетерпінням чекаю можливості проявити себе на високому рівні національних збірних”, - сказав Вайлер-Бебб.
У минулому сезоні Євроліги Вайлер-Бебб набирав 6,2 очка, 4,2 підбирання, 2,9 передачі за 26 хвилин у середньому за гру.
Євробаскет відбудеться з 1 по 18 вересня. Німеччина зіграє в одній групі з Францією, Литвою, Боснією та Герцеговиною, Словенією та Угорщиною.
Раніше Адетокумбо приєднався до табору збірної Греції перед Євробаскетом-2022.