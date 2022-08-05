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Матч-фест на підтримку України

Сьогодні 19:25 190 0
Матч-фест на підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Київський гуманітарний штаб волонтерської допомоги "РЕстовратор. Картопляні війська", який керують речник Андрія Шевченка телеведучий Микола Васильков і ресторатор та блогер Дмитро Дубас провів у Варшаві благодійний баскетбольний матч на підтримку України. Партнерами події став клуб Будівельник, концертна агенція "Lemniskana" та об’єднання "Наші Люди".

Подія відбулася у спорткомплексі Hala Sportowa Kolo, у розважальній грі взяли участь баскетболісти київського Будівельника Володимир Конев, Михайло Анісимов, Юрій Кондраков, Олександр Фурс, відомі репери T-Fest, MAKRAE, BARZ, а також стенд-ап коміки Слава Комісаренко та Сергій Дєтков. Specia Guest фан-матчу чемпіон України та дворазовий чемпіон NBA у складі "Лос Анжелес Лейкерс" Слава Медведенко. 

Команди розділилися за під назвами  "Будівельник/Рестовратор" та "Lemniskata/Наші Люди". З рахунком 80-71 перемогу святкувала Lemniskata. Під час розважального шоу був проведений благодійний збір коштів, а також виставлені на аукціони цінні призи: картина-постер із зображенням чемпіонського складу команди "Будівельник", особисті баскетболки Слави Медведенка та T-Fest, аксесуари з українською національною символікою. Всі зібрані кошти підуть на потреби тимчасово переміщених осіб (ТПО) під час проведення "Дня Переселенця", який штаб "Рестовратор. Картопляні війська" щотижня влаштовує в Києві. 

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