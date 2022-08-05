Турнір відбудеться з 1 по 18 вересня

Центровий Маямі та збірної Туреччини Омер Юрсевен не зіграє на чемпіонаті Європи-2022 з баскетболу.

Про це повідомляє Eurohoops.

Юрсевен був включений у склад збірної на Євробаскет. Пізніше турецька сторона заявила, що баскетболіст без попередження не приїхав у табір команди.

Представники Омера повідомляють, що він попередив членів національної команди, що не приїде у табір збірної.

Євробаскет відбудеться з 1 по 18 вересня.

Раніше Адетокумбо приєднався до табору збірної Греції перед Євробаскетом-2022.