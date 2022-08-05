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Фалл не зіграє у складі збірної Франції на Євробаскеті-2022

Сьогодні 14:10 149 0
Це вже третя втрата для французів
Фалл не зіграє у складі збірної Франції на Євробаскеті-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Центровий національної збірної Мустафа Фалл отримав серйозну травму стегна під час тренування. 

Про це повідомляє пресслужба федерації баскетболу Франції.

Обстеження показало, що на відновлення потрібно біля місяця.

Через це пошкодження центровий Олімпіакоса пропустить майбутні відбіркові матчі ЧС-2023 та Євробаскет-2022.

Для Франції це не перша втрата - раніше через травми з попереднього списку були виключені проспект НБА Віктор Вембаньяма та захисник Ендрю Альбісі.

Раніше Адетокумбо приєднався до табору збірної Греції перед Євробаскетом-2022.

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