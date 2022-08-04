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Будівельник повернув до складу Грицака

Сьогодні 10:41 202 0
Будівельник повернув до складу Грицака
#Будівельник

Джерело - basket.com.ua.

Форвард Андрій Грицак продовжить виступи у складі Будівельника. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард грав за столичну команду минулого сезону, але багато в чому через травму на старті чемпіонату, не зміг проявити себе у повній мірі, відігравши лише 11 матчів. В середньому Андрій проводив на паркеті 10 хвилин і приносив команді 1,7 очка + 3,0 підбирання + 1,3 перехоплення. 

До цього Грицак виходив до фіналу Суперліги з БК Запоріжжя, під керівництвом саме Валерія Плєханова. 

Раніше Будівельник повернув до складу Крутоуса.

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