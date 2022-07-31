Баскетболісти збірної України взяли участь в мітингу на підтримку Азову

У Ризі пройшла акція на підтримку Азову

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України з баскетболу підтримали бійців Азову.

Про це повідомляє баскетболіст Ілля Сидоров.

У Ризі пройшла акція на підтримку Азову та інших захисників Маріуполя.

У ній взяли участь баскетболісти збірної України Віталій Зотов, Сергій Павлов, Дмитро Скапінцев, Артем Ковальов, В’ячеслав Бобров, Іван Ткаченко, Ілля Сидоров, Павло Крутоус та Іссуф Санон.

"Дякуємо захисникам. Віримо в нашу перемогу", - написав Сидоров, опублікувавши фото з мітингу.