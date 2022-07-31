Збірна України U-18 здобула першу перемогу на Євробаскеті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 липня, збірна України з баскетболу переграла Естонію у рамках Євробаскету U-18 в дивізіоні В.

Вчора Україна програла Данії. В рамках групи А національна збірна ще зіграє проти Ісландії та Ірландії.

За результатами групової стадії дві найкращі команди продовжать виступи у плей-оф з раунду 1/4 фіналу, де визначаться три команди, які піднімуться до Дивізіону А.

Чемпіонат відбувається у румунському Плоєшті та пригородах Буцов і Блежой.

Чемпіонат Європи U-18 з баскетболу

Дивізіон В

31 липня

Україна - Естонія 70:53 (16:18, 22:14, 21:12, 11:9)