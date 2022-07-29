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Шиманський перейшов до естонського Тарвасу

Вчора 22:25 180 0
Шиманський перейшов до естонського Тарвасу

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України U-20 Віталій Шиманський перейшов до естонського Тарвасу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Я хотів би подякувати клубу Тарвас за можливість далі розвиватися як баскетболіст і проявити свій потенціал як в Естонсько-Латвійській лізі, так і в лізі внутрішнього чемпіонату.

Я знаю, що естонський баскетбол і місцеві клуби постійно розвиваються, що тут дуже дружні люди.

Я докладу всіх зусиль, щоб досягати цілей клубу та розвивати свої навички", - сказав Шиманський.

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Допис, поширений Rakvere Tarvas (@rakveretarvas)

Останні два сезони Шиманський виступав за Тернопіль у Суперлізі.

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