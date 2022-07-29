Збірна України U-18 назвала склад на чемпіонат Європи

Джерело - ukrbasket.net.
Чоловіча збірна України U-18 розпочне виступ на чемпіонаті Європи, який проходитиме в румунському місті Плоєшті.
Валерій Плеханов визначився із ростером з 12 гравців, які представлятимуть Україну в європейській першості Дивізіону В:
Склад збірної України:
Захисники – Олександр Поносов (Вена Юнайтед, Австрія), Ілля Гнатій (ОБШ ім. Бєлостєнного), Серафім Новіков (Прометей-2), Кирило Скутельнік (Хімік-2), Володимир Пєтухов (Понферрада, Іспанія), Федір Завгородній (Дніпро-2);
Форварди – Назар Холод (Черкаські Мавпи-2), Віталій Кузнецов (Академія Стелла Аззурра, Італія), Володимир Полуяхтов (СДЮСШОР-16), Владислав Ніколайчук (Тернопіль-2);
Центрові – Назарій Кулішенко (Гран Канарія, Іспанія), Владислав Семерич (Черкаські Мавпи-2)
На чемпіонаті Європи суперниками збірної України будуть Данія, Естонія, Ірландія та Ісландія. Перший матч "синьо-жовті" зіграють 30 липня проти Данії.