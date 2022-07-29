Збірна України U-18 назвала склад на чемпіонат Європи

Команда стартує на Євробаскеті у суботу, 30 липня

Чоловіча збірна України U-18 розпочне виступ на чемпіонаті Європи, який проходитиме в румунському місті Плоєшті.

Валерій Плеханов визначився із ростером з 12 гравців, які представлятимуть Україну в європейській першості Дивізіону В:

Склад збірної України:

Захисники – Олександр Поносов (Вена Юнайтед, Австрія), Ілля Гнатій (ОБШ ім. Бєлостєнного), Серафім Новіков (Прометей-2), Кирило Скутельнік (Хімік-2), Володимир Пєтухов (Понферрада, Іспанія), Федір Завгородній (Дніпро-2);

Форварди – Назар Холод (Черкаські Мавпи-2), Віталій Кузнецов (Академія Стелла Аззурра, Італія), Володимир Полуяхтов (СДЮСШОР-16), Владислав Ніколайчук (Тернопіль-2);

Центрові – Назарій Кулішенко (Гран Канарія, Іспанія), Владислав Семерич (Черкаські Мавпи-2)

На чемпіонаті Європи суперниками збірної України будуть Данія, Естонія, Ірландія та Ісландія. Перший матч "синьо-жовті" зіграють 30 липня проти Данії.