Будівельник проведе матчі кваліфікації ЛЧ в Португалії

Джерело - Tribuna.com.
Будівельник зіграє матчі кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів в португальському Лісабоні.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Іншими господарями кваліфікаційних турнірів будуть Скоп'є (Північна Македонія), Малага (Іспанія) та Белград (Сербія).
В першому раунді, який відбудеться 21 вересня, Будівельник зустрінеться зі шведським Норчеппінгом.
У другому раунді, в разі виграшу в першому матчі, суперником Будівельника стане німецький Бамберг.
Якщо український клуб дістанеться до третього та останнього раунду кваліфікації, то зіграє з кимось з трійки Бенфіка (Португалія)/Керавнос (Кіпр)/Голден Ігл (Косово).
Вигравши три зустрічі поспіль, кияни потраплять до основного раунду ЛЧ.