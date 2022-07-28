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Будівельник проведе матчі кваліфікації ЛЧ в Португалії

Сьогодні 19:10 184 0
Перший раунд змагань відбудеться 21 вересня
Будівельник проведе матчі кваліфікації ЛЧ в Португалії
#Будівельник

Джерело - Tribuna.com.

Будівельник зіграє матчі кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів в португальському Лісабоні.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Іншими господарями кваліфікаційних турнірів будуть Скоп'є (Північна Македонія), Малага (Іспанія) та Белград (Сербія).

В першому раунді, який відбудеться 21 вересня, Будівельник зустрінеться зі шведським Норчеппінгом.

У другому раунді, в разі виграшу в першому матчі, суперником Будівельника стане німецький Бамберг.

Якщо український клуб дістанеться до третього та останнього раунду кваліфікації, то зіграє з кимось з трійки Бенфіка (Португалія)/Керавнос (Кіпр)/Голден Ігл (Косово).

Вигравши три зустрічі поспіль, кияни потраплять до основного раунду ЛЧ.

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