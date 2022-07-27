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Жіноча збірна України в овертаймі поступилась Литві у Лізі націй

Сьогодні 22:25 227 0
Команда Холопова стала четвертою в п'ятому турі Ліги націй
Жіноча збірна України в овертаймі поступилась Литві у Лізі націй

Джерело - fbu.ua.

Жіноча збірна України U-23 зазнала поразки в матчі за третє місце п’ятого ігрового туру Ліги націй 3х3.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Наша команда поступилась збірній Литві в овертаймі з рахунком 17:19. Українки весь матч вели, але дозволили суперницям зрівняти рахунок 17:17 і не реалізували останню атаку основного часу. В овертаймі литовки провели дві результативні атаки, вигравши матч.

Таким чином, жіноча збірна України стала четвертою в п’ятому турі Ліги націй. Чоловіки, нагадаємо, завершили тур на п’ятому місці.

Ліга націй. Жінки
Каунас, Литва. 5-й етап
27 липня

Україна - Литва 17:19

Україна: Дар'я Дубнюк 3, Анжеліка Ляшко 8, Вікторія Бабич 2 та Юлія Гутевіч 4

Раніше жіноча збірна України програла Польщі та перемогла Естонію у Лізі націй.

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