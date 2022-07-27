Визначився список гравців збірної України на збір перед кваліфікацією ЧС-2023

Багатскіс викликав 15 гравців

Збірна України, яка наприкінці серпня зіграє перші матчі другого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023, в яких протистоятиме командам Італії (24 серпня) та Ісландії (27 серпня), готуватиметься у складі 15 спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Вже 28 липня розпочнеться тренувальний збір національної команди. Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився зі списком гравців, які готуватимуться до майбутніх поєдинків. До розширеного складу увійшло 15 баскетболістів:

Денис Лукашов, перший тренер Ірина Насєдкіна;

Віталій Зотов, перший тренер Зотова Тетяна;

Ілля Сидоров, перший тренер Cергій Покровенко;

Іссуф Санон, перший тренер Ірина Наседкіна;

Святослав Михайлюк, перший тренер тренер Олександр Молчанов:

Іван Ткаченко, перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Павло Крутоус, перший тренер Богдан Федоренко;

Богдан Близнюк, перший тренер Філіп Буркетт;

Андрій Войналович, перший тренер Леся Полуяхтова;

Артем Ковальов, перший тренер Володимир Машира;

В’ячеслав Бобров, перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Володимир Герун, перші тренери Михайло Лисоволенко, Аріна Гребнєва;

Олексій Лень, перший тренер Михайло Лисоволенко;

Артем Пустовий, перший тренер Валерій Зарецький;

Дмитро Скапінцев, перший тренер Анатолій Федоренко.