Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:43 1262
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Сьогодні 23:26 562
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 22:37 501
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Сьогодні 22:36 28203
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Сьогодні 21:24 295
Шахтар орендував вихованця Динамо
Сьогодні 19:39 488
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Сьогодні 18:55 762
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:43 3670
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Сьогодні 00:12 1589
Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку
Вчора 22:52 1255
Прямі трансляції

Визначився список гравців збірної України на збір перед кваліфікацією ЧС-2023

Сьогодні 23:14 331 0
Багатскіс викликав 15 гравців
Визначився список гравців збірної України на збір перед кваліфікацією ЧС-2023
#Айнарс Багатскіс

Джерело - fbu.ua.

Збірна України, яка наприкінці серпня зіграє перші матчі другого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023, в яких протистоятиме командам Італії (24 серпня) та Ісландії (27 серпня), готуватиметься у складі 15 спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Вже 28 липня розпочнеться тренувальний збір національної команди. Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився зі списком гравців, які готуватимуться до майбутніх поєдинків. До розширеного складу увійшло 15 баскетболістів:

Денис Лукашов, перший тренер Ірина Насєдкіна;

Віталій Зотов, перший тренер Зотова Тетяна;

Ілля Сидоров, перший тренер Cергій Покровенко;

Іссуф Санон, перший тренер Ірина Наседкіна;

Святослав Михайлюк, перший тренер тренер Олександр Молчанов:

Іван Ткаченко, перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;

Павло Крутоус, перший тренер Богдан Федоренко;

Богдан Близнюк, перший тренер Філіп Буркетт;

Андрій Войналович, перший тренер Леся Полуяхтова;

Артем Ковальов, перший тренер Володимир Машира;

В’ячеслав Бобров, перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;

Володимир Герун, перші тренери Михайло Лисоволенко, Аріна Гребнєва;

Олексій Лень, перший тренер Михайло Лисоволенко;

Артем Пустовий, перший тренер Валерій Зарецький;

Дмитро Скапінцев, перший тренер Анатолій Федоренко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 28203
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО 12741
АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 2489
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 3670
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 7131
Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО 2187
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10305 3
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3864 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12543
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69065 5
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 184292
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8494 5