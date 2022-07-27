Визначився список гравців збірної України на збір перед кваліфікацією ЧС-2023

Джерело - fbu.ua.
Збірна України, яка наприкінці серпня зіграє перші матчі другого групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023, в яких протистоятиме командам Італії (24 серпня) та Ісландії (27 серпня), готуватиметься у складі 15 спортсменів.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Вже 28 липня розпочнеться тренувальний збір національної команди. Тренерський штаб на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився зі списком гравців, які готуватимуться до майбутніх поєдинків. До розширеного складу увійшло 15 баскетболістів:
Денис Лукашов, перший тренер Ірина Насєдкіна;
Віталій Зотов, перший тренер Зотова Тетяна;
Ілля Сидоров, перший тренер Cергій Покровенко;
Іссуф Санон, перший тренер Ірина Наседкіна;
Святослав Михайлюк, перший тренер тренер Олександр Молчанов:
Іван Ткаченко, перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко;
Павло Крутоус, перший тренер Богдан Федоренко;
Богдан Близнюк, перший тренер Філіп Буркетт;
Андрій Войналович, перший тренер Леся Полуяхтова;
Артем Ковальов, перший тренер Володимир Машира;
В’ячеслав Бобров, перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва;
Володимир Герун, перші тренери Михайло Лисоволенко, Аріна Гребнєва;
Олексій Лень, перший тренер Михайло Лисоволенко;
Артем Пустовий, перший тренер Валерій Зарецький;
Дмитро Скапінцев, перший тренер Анатолій Федоренко.