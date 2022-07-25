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Бостон включився у боротьбу за Дюрента

Сьогодні 12:27 238 0
Кевін Дюрент може змінити клуб
Бостон включився у боротьбу за Дюрента
Фото - gettyimages
#Бостон, #Дюрент

Джерело - tribuna.com.

Бостон входить до числа клубів НБА, які ведуть переговори з Брукліном з приводу обміну Кевіна Дюрента.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Бостон на поточному етапі переговорів не випереджає своїх суперників у боротьбі за легкого форварда, але можливість включити в угоду атакувального захисника Джейлена Брауна дає команді непогані шанси.

Також відомо про інтерес до Дюрента від Маямі, Фінікса та Торонто.

Нагадаємо, Гарден підписав дворічний контракт із Філадельфією.

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