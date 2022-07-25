Бостон включився у боротьбу за Дюрента

Джерело - tribuna.com.
Бостон входить до числа клубів НБА, які ведуть переговори з Брукліном з приводу обміну Кевіна Дюрента.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.
Бостон на поточному етапі переговорів не випереджає своїх суперників у боротьбі за легкого форварда, але можливість включити в угоду атакувального захисника Джейлена Брауна дає команді непогані шанси.
Також відомо про інтерес до Дюрента від Маямі, Фінікса та Торонто.
Нагадаємо, Гарден підписав дворічний контракт із Філадельфією.