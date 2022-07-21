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Адетокумбо підтвердив свою участь в Євробаскеті-2022

Сьогодні 13:54 226 0
Греція зіграє в групі С Євробаскету, де стане одним з суперників збірної України
Адетокумбо підтвердив свою участь в Євробаскеті-2022
#Янніс Адетокунбо

Джерело - basket.com.ua.

Лідер Мілвокі Бакс Янніс Адетокумбо підтвердив свою участь в складі збірної Греції на Євробаскет-2022.

Про це повідомляє АР.

27-річний Янніс дебютував у майці збірної Греції на чемпіонаті світу 2014 року. Потім він представляв свою країну на Євробаскеті 2015, Олімпійському кваліфікаційному турнірі 2016 та Чемпіонаті світу 2019 року.

Загалом він набирав у середньому 11,6 очка, 6,4 підбирання, 1,5 передачі за 22 гри на міжнародній арені за збірну.

Греція зіграє в групі С Євробаскету, де стане одним з суперників збірної України. Також в групі зіграють Естонія, Велика Британія, Італія та Хорватія.

Раніше Адетокумбо встановив рекорд НБА.

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