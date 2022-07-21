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Українські баскетболістки виграли золото Європейських університетських ігор

Сьогодні 12:54 238 0
В баскетболі 3х3 не було рівних команді з Прикарпатського національного університету
Українські баскетболістки виграли золото Європейських університетських ігор

Джерело - fbu.ua.

Українські баскетболістки здобули перемогу на Європейських університетських іграх у баскетболі 3х3.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Жіноча команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у складі Міріам Уро-Ніле, Тетяни Юркевічюс, Вероніки Космач та Ольги Алексейчик на груповій стадії виграли всі свої п’ять поєдинків над суперницями з Австрії, Польщі, Іспанії, Угорщини та Норвегії.

У чвертьфіналі українська команда обіграла представниць Хорватії 21:12, в півфіналі ще раз переграли австрійських баскетболісток 21:19, а у фіналі здолали команду словенського Люблянського університету 14:12, відігравшись з -5.

Вероніка Космач визнана MVP турніру, Міріам Уро Нілє стала найкращим скорером, а Ольга Аліксейчик - найкращим снайпером. До того ж команда виграла титул - fair play турніру.

Окрім золотих медалей, українська команда кваліфікувалась на фінал чемпіонату світу, який відбудеться наприкінці жовтня в Стамбулі (Туреччина).

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