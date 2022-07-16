Жіноча збірна України розгромила Вірменію на чемпіонаті Європи U-20

Команда Мурзіна завдала суперницям ніщивної поразки

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-20 здобула переконливу перемогу в матчі чемпіонату Європи, розгромивши Вірменію з рахунком 109:35.

Наша збірна контролювала хід гри протягом всіх 40 хвилин, завершивши матч потужною заключною чвертю, за яку українки набрали вражаючі 40 очок. Найрезультативнішою гравчинею у складі нашої команди стала Дар'я Дубнюк, яка набрала 21 очко.

Команда Євгена Мурзіна виграла третій матч поспіль і вже 17 липня завершить турнір матчем за 11 місце.

Чемпіонат Європи U-20. Жінки, Дивізіон В

Турнір за 8-19 місця

Скоп’є, Північна Македонія

16 липня

Вірменія - Україна 35:109 (11:19, 9:21, 10:29, 5:40)

Україна: Дубнюк 21, Панькіна 18 + 6 підбирань, Семенчук 10 + 6 передач + 4 підбирання, Іванюк 5, Діке 2 + 8 підбирань - старт, Кучерьонок 18 + 4 передачі, Кіба 16 + 6 підбирань + 4 перехоплення, Самур 8 + 6 передач, Ростоцька 7, Черкаська 2, Пашкіна 2

Раніше чоловіча збірна України програла Чехії на старті Євробаскету U-20.