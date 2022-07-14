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Бетіс підписав гравця збірної України

Сьогодні 17:12 438 0
Герун повернувся у чемпіонат Іспанії
Бетіс підписав гравця збірної України
#Герун

Джерело - Чемпіон.

Бігмен збірної України з баскетболу Володимир Герун став гравцем Бетіса.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Минулий сезон українець провів у складі турецького Бюйюкчекмедже. У середньому він набирав 11,9 очка + 7,9 підбирання в середньому за 25 хвилин у матчі чемпіонату Туреччини.У турецькому чемпіонаті Герун став другим за кількістю підбирань.

Герун раніше вже виступав у чемпіонаті Іспанії - два сезони провів у складі Унікахи.

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Публикация от Coosur Real Betis (@realbetisbasket)

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