Бетіс підписав гравця збірної України

Герун повернувся у чемпіонат Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Бігмен збірної України з баскетболу Володимир Герун став гравцем Бетіса.

Про це повдіомляє пресслужба іспанського клубу.

Минулий сезон українець провів у складі турецького Бюйюкчекмедже. У середньому він набирав 11,9 очка + 7,9 підбирання в середньому за 25 хвилин у матчі чемпіонату Туреччини.У турецькому чемпіонаті Герун став другим за кількістю підбирань.

Герун раніше вже виступав у чемпіонаті Іспанії - два сезони провів у складі Унікахи.