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Жіноча збірна України U-20 здобула першу перемогу на Євробаскеті

Вчора 22:11 255 0
Команда Мурзіна далі продовжить боротьбу за 9 місце на чемпіонаті Європі
Жіноча збірна України U-20 здобула першу перемогу на Євробаскеті

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України здобула перемогу в останньому матчі групового раунду на чемпіонаті Європи (Дивізіон В) в Скоп’є.

Свою перевагу над кравчинями збірної Албанії підопічні Євгена Мурзіна позначили з перших хвилин гри, збільшуючи свою перевагу з кожною чвертю. В підсумку збірна України здобула перемогу 79:52.

Далі збірна України продовжить боротьбу в мінітурнірі за 9-18 місця. На другому етапі команди групи А зіграють зі збірними групи В - Грузією та Вірменією. Результати на першому етапі будуть враховуватись.

Наступну гру українки проведуть завтра, 14 липня, проти Грузії. Початок матчу о 19:45.

Чемпіонат Європи U-20
Жінки, Дивізіон В
Скоп’є, Північна Македонія
13 липня

Албанія - Україна 52:79 (8:18, 8:21, 17:23, 17:17)

Україна: Панькіна 3 + 8 підбирань, Семенчук 6, Черкаська 2, Іванюк 16, Кучерньонок 6 - старт, Кіба 18, Дубнюк 12, Самур 7, Пашкіна 6, Діке 2 + 11 підбирань, Ростоцька 1 + 5 підбирань.

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