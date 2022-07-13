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Ткаченко: Проти Іспанії не вистачило холодної голови та влучань

Вчора 22:55 247 0
Баскетболіст прокоментував поразку від іспанців
Ткаченко: Проти Іспанії не вистачило холодної голови та влучань
#Іван Ткаченко

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбору на ЧС-2023 проти чемпіонів світу команди Іспанії гравцям збірної України, яка зазнала поразки з рахунком 76:77, не вистачило холодної голови та влучань.

Про це заявив форвард збірної України Іван Ткаченко.

"Нам не вистачило холодної голови, влучань. Треба було зупинитися на пару атак, а ми навпаки бігли. Іспанці, в свою чергу, гасили наc своїми трьохами. Втоми у нас, мені здається, взагалі не було. Ті хто мав відпочити, вони відпочили, а так у нас в команді середній вік 25 років. До того ж тренери розподіляли ігровий час так, що більше ніж 25 хвилин зіграли всього пару гравців.

Якщо ми гратимемо в другому раунді відбору, як в минулому ігровому вікні, то шанси на вихід на чемпіонат світу будуть великі. Головне не думати, що за суперник. На гру з іспанцями ми вийшли з настроєм, знаючи, що можемо з ними грати. Навіть 24 лютого, коли почалась війна, граючи в Кордові, вважаю, ми дали гідний бій: програвали 30, а в четвертій чверті виклались і скоротили відставання до 14 очок. Хлопці, які були тоді на паркеті, відчули, що ми можемо їх обігравати", - зазначив Ткаченко.

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