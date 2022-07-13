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Центровий Філадельфії отримав французьке громадянство

Сьогодні 12:12 157 0
Джоел Ембіід зможе зіграти за збірну Франції
Центровий Філадельфії отримав французьке громадянство

Джерело - lequipe.

Центровий Філадельфії Джоел Ембіід отримав паспорт громадянина Франції.

Про це повідомляє L’Equipe.

Найкращий бомбардир сезону НБА-2021/22 близько двох місяців тому розпочав процедуру отримання громадянства, щоб виступити за збірну Франції на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

28-річний баскетболіст є уродженцем Камеруну, але не виступав за збірну цієї країни на жодному великому турнірі.

Чотири роки тому Ембіід публічно заявив, що не виключає можливості зіграти за збірну Франції.

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