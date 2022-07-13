Центровий Філадельфії отримав французьке громадянство

Джоел Ембіід зможе зіграти за збірну Франції

Джерело - lequipe.

Центровий Філадельфії Джоел Ембіід отримав паспорт громадянина Франції.

Про це повідомляє L’Equipe.

Найкращий бомбардир сезону НБА-2021/22 близько двох місяців тому розпочав процедуру отримання громадянства, щоб виступити за збірну Франції на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

28-річний баскетболіст є уродженцем Камеруну, але не виступав за збірну цієї країни на жодному великому турнірі.

Чотири роки тому Ембіід публічно заявив, що не виключає можливості зіграти за збірну Франції.