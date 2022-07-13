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НБА затвердила нове правило за зрив контратаки

Сьогодні 11:26 379 0
НБА затвердила нове правило за зрив контратаки
НБА затвердила нове правило за зрив контратаки

Джерело - Чемпіон.

Рада керуючих НБА одноголосно схвалила нове правило, яке передбачає суворіше покарання за навмисний фол на гравцю, який переходить із захисту в атаку.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Відтепер команда, яка постраждала від фолу під час переходу із захисту в атаку, виконуватиме один штрафний кидок і зберігатиме володіння м'ячем. 

Штрафний виконуватиме будь-який гравець, який перебуває на майданчику. Гравець, який порушив правило, каратиметься звичайним персональним фолом.

Нове правило не буде застосовуватися в останні дві хвилини четвертої чверті матчу та овертайму, щоб дозволити команді, що обороняється, сфолити на супернику і поставити його на лінію штрафних кидків з метою продовжити матч.

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