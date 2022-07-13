НБА затвердила нове правило за зрив контратаки

Джерело - Чемпіон.

Рада керуючих НБА одноголосно схвалила нове правило, яке передбачає суворіше покарання за навмисний фол на гравцю, який переходить із захисту в атаку.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Відтепер команда, яка постраждала від фолу під час переходу із захисту в атаку, виконуватиме один штрафний кидок і зберігатиме володіння м'ячем.

Штрафний виконуватиме будь-який гравець, який перебуває на майданчику. Гравець, який порушив правило, каратиметься звичайним персональним фолом.

Нове правило не буде застосовуватися в останні дві хвилини четвертої чверті матчу та овертайму, щоб дозволити команді, що обороняється, сфолити на супернику і поставити його на лінію штрафних кидків з метою продовжити матч.