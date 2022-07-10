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Гарленд підписав продовження контракту з Клівлендом

Сьогодні 15:40 152 0
Гарленд гарантовано отримає 193 мільйони доларів за п’ять років
Гарленд підписав продовження контракту з Клівлендом
#Клівленд

Джерело - basket.com.ua.

Клівленд підписав новий контракт з розігруючим Даріусом Гарлендом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гарленд гарантовано отримає 193 мільйони доларів за п’ять років. Ця сума може зрости до 231 мільйона, якщо гравець увійде до однієї із символічних п’ятрок наступного сезону.

Інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі зазначав, що ця угода стала найбільшою в історії клубу.

Минулого сезону Гарленд вперше став учасником Матчу всіх зірок. Захисник провів 68 матчів (усі у стартовій п’ятірці), набираючи в середньому 21,8 очка, 3,3 підбирання, 8,5 передачі та 1,3 перехоплення.

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