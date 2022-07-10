Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Київ-Баскета та Запоріжжя Майкл Кеффі перейшов до команди Північної Македонії Скоп’є.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Після початку повномасштабної війни в Україні американець підписав контракт з німецьким Крайльсхаймом.
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У сезоні 2021/22 Суперліги Кеффі провів 23 матчі у Суперлізі, набирав в середньому 10,3 очка, робив 3,8 підбирання та віддавав 4,7 передачі. У Кубку Європи ФІБА за 11 матчів захисник набирав 10,6 очка, 2,6 підбирання та 3,8 передачі.
Також Кеффі став MVP Суперліги у сезоні-2020/21.