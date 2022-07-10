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Кеффі перейшов до Скоп’є

Сьогодні 11:56 134 0
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Кеффі перейшов до Скоп’є
#Майкл Кеффі

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Київ-Баскета та Запоріжжя Майкл Кеффі перейшов до команди Північної Македонії Скоп’є.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Після початку повномасштабної війни в Україні американець підписав контракт з німецьким Крайльсхаймом.

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Допис, поширений MZT Skopje Aerodrom (@kkmztskopje)

У сезоні 2021/22 Суперліги Кеффі провів 23 матчі у Суперлізі, набирав в середньому 10,3 очка, робив 3,8 підбирання та віддавав 4,7 передачі. У Кубку Європи ФІБА за 11 матчів захисник набирав 10,6 очка, 2,6 підбирання та 3,8 передачі.

Також Кеффі став MVP Суперліги у сезоні-2020/21.

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