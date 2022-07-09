Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України U-20 зазнала поразки в першому матчі чемпіонату Європи, який стартував у Скоп’є.

Команда Євгена Мурзіна у стартовій зустрічі групи А поступилася збірній Туреччині - 45:88. Суперниці лідирували протягом усієї ігрової дистанції і довели матч до впевненої перемоги.

Матч другого туру на турнірі в Дивізіоні В наші дівчата зіграють вже завтра, 10 липня, проти команди Швейцарії о 22:00.

Чемпіонат Європи. Жінки, U-20. Дивізіон В

Скоп'є, Північна Македонія

Група А

9 липня

Україна - Туреччина 45:88 (12:18, 8:18, 9:28, 16:24)

Україна: Панькіна 4 + 7 підбирань, Ростоцька 4, Дубнюк 4 + 3 підбирання, Семенчук 4, Іванюк 3 + 4 підбирання - 8 втрат - старт, Кучерьонок 13 + 4 підбирання + 3 передачі - 5 втрат, Кіба 11 + 4 підбирання, Діке 2 + 4 підбирання, Пашкіна 0, Черкаська 0