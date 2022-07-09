Ліщук продає майку, в якій провів свій останній матч за збірну України

Зібрані кошти буде направлено на підтримку Збройних Сил України

Колишній капітан збірної України та рекордсмен за кількістю набраних очок Сергій Ліщук виставив на продаж ігрову майку, в якій провів свій останній матч за головну команду країни.

Благодійний аукціон на підтримку ЗСУ проходить на сторінці БК Рівне, президентом якого є Сергій Ліщук. Усі зібрані кошти буде направлено на підтримку Збройних Сил України.

Стартова вартість - 2000 грн, крок аукціону - 200 грн.

Дата закінчення аукціону 12 липня о 23:59. Свої пропозиції можна залишати в коментарях під постом на Facebook сторінці БК Рівне.