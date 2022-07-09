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Ліщук продає майку, в якій провів свій останній матч за збірну України

Сьогодні 16:09 138 0
Зібрані кошти буде направлено на підтримку Збройних Сил України
Ліщук продає майку, в якій провів свій останній матч за збірну України
#Сергій Ліщук

Джерело - fbu.ua.

Колишній капітан збірної України та рекордсмен за кількістю набраних очок Сергій Ліщук виставив на продаж ігрову майку, в якій провів свій останній матч за головну команду країни.

Благодійний аукціон на підтримку ЗСУ проходить на сторінці БК Рівне, президентом якого є Сергій Ліщук. Усі зібрані кошти буде направлено на підтримку Збройних Сил України.

Стартова вартість - 2000 грн, крок аукціону - 200 грн.

Дата закінчення аукціону 12 липня о 23:59. Свої пропозиції можна залишати в коментарях під постом на Facebook сторінці БК Рівне.

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