Ліщук продає майку, в якій провів свій останній матч за збірну України

Джерело - fbu.ua.
Колишній капітан збірної України та рекордсмен за кількістю набраних очок Сергій Ліщук виставив на продаж ігрову майку, в якій провів свій останній матч за головну команду країни.
Благодійний аукціон на підтримку ЗСУ проходить на сторінці БК Рівне, президентом якого є Сергій Ліщук. Усі зібрані кошти буде направлено на підтримку Збройних Сил України.
Стартова вартість - 2000 грн, крок аукціону - 200 грн.
Дата закінчення аукціону 12 липня о 23:59. Свої пропозиції можна залишати в коментарях під постом на Facebook сторінці БК Рівне.