Будівельник потрапив до четвертого кошику при жеребкуванні кваліфікації ЛЧ

Будівельник потрапив до четвертого кошика при жеребкуванні кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Кваліфікація турніру проходить у форматі чотирьох шісток: спочатку команди з 3-го, 4-го, 5-го і 6-го кошиків грають між собою (5 проти 4, 6 проти 3), а потім переможці цих чвертьфінальних матчів грають із командами з перших двох кошиків.

Таким чином в першому матчі кваліфікації Будівельник зустрінеться з Ден Бошем з Нідерландів, англійським Лестером, шведським Норчеппінгом або австрійським Гмунденом.

У разі виграшу українська команда зіграє з однією з команд ТОП-8.

Для того, щоб потрапити до регулярного сезону ЛЧ, Будівельнику потрібно буде виграти всі три матчі кваліфікації.