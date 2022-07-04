Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 липня, збірна України у матчі кваліфікації ЧС-2023 переграла Північну Македонію.
Матч завершився з рахунком 73:68 на користь українців.
Відзначимо, що минулої п'ятниці наша національна команда обіграла Грузію з рахунком 79:66, а македонці на виїзді програли Іспанії - 44:80. Таким чином, синьо-жовті тоді вже гарантували собі вихід до другого раунду відбіркового турніру.
ЧС-2023
Кваліфікація
Група G
4 липня
Північна Македонія - Україна 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)