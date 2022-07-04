Жальгіріс підписав форварда Барселони

Джерело - Чемпіон.

Важкий форвард Роландс Шмітс підписав 2-річний контракт з Жальгірісом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З 2018 Шмітс грав за Барселону, але влітку став вільним агентом. У Каунасі латиш отримуватиме більші гроші порівняно з іспанським клубом.

У матчах Євроліги-21/22 латиш набирав 4,4 очка та 3,1 підбирання в середньому за гру.

У чемпіонаті Іспанії Шмітс набирав у середньому 5,2 очка та робив 2,9 підбирання, кидаючи 35,3% з дальньої дистанції.