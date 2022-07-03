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БК Рівне переміг БК Тернопіль у благодійному матчі на підтримку ЗСУ

Сьогодні 11:41 154 0
Це перший матч, який пройшов між професійними командами від початку повномасштабного російського вторгнення
БК Рівне переміг БК Тернопіль у благодійному матчі на підтримку ЗСУ
#БК Тернопіль, #БК Рівне

Джерело - ФБУ.

БК Рівне та БК Тернопіль 2 липня у Рівному провели баскетбольний матч на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Це перша гра між професійними командами від початку повномасштабного російського вторгнення.

Матч мав незвичний формат - за обидві команди зіграли їх президенти Сергій Ліщук та Ігор Комендант, вийшов на майданчик тренер тернополян Дмитро Забірченко, а за чоловічу команду Рівного дебютувала гравчиня жіночої команди Вікторія Шматова.

"Хлопці ставились до мене більш лояльно, тому і гралося, як і з дівчатами, але коли потрібен був результат, тоді вже я сиділа на лавці і хлопці показали свою силу і міць на всі 100%", - зазначила Шматова.

Товариська гра завершилась перемогою господарів майданчику з рахунком 67-60.

"У Рівному завжди приємно грати. Знаєте, коли нас запросили на такий благодійний матч на підтримку ЗСУ, ми одразу погодилися і зрозуміли, що також для глядачів, які скучили за баскетболом буде дуже приємно", - розповів тренер тернополян Дмитро Забірченко.

"Дуже важливо було показати людям, показати суспільству, що Україна є, Україна буде, спорт в Україні буде, баскетбол так само - незалежно ні від чого. Наші хлопці, які боронять нас на фронті, велика їм шана, честь і хвала за те, що ми можемо провести таке дійство", - додав президент БК Рівне Сергій Ліщук.

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