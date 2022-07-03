Чоловіча збірна України 3х3 стала другою на турнірі у Литві

Підопічні Арабаджи готуються липневих матчів Ліги націй

Джерело - ФБУ.

Чоловіча збірна України 3х3 під керівництвом Тимура Арабаджи посіла друге місце на турнірі в литовській Клайпеді в рамках Lietuvos 3x3 lyga.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Олег Бондаренко, Віталій Шорсткий, Данило Соколенко та Яків Титов виграли свою групу, перегравши Саніт 15:12 та Конкрету 21:17. Вийшовши напряму до чвертьфіналу українці переграли там Расейнай 21:13, а в півфіналі здолали Тайпу 21:16. І лише в фіналі збірну України U-23 обіграла Конкрета, взявши реванш за поразку на груповій стадії 18:21.

Нагадаємо, збірна України готується наразі до матчів Ліги націй. 19 червня хлопці здобули перемогу на третьому етапі Ліги націй у Каунасі. Боротьба за вихід у фінал Ліги націй продовжиться ще трьома етапами у кінці липня.