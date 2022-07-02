Наставник збірної Грузії: Ми не заслуговували на перемогу у матчі з Україною

Баскетболісти збірної Грузії у матчі відбору на ЧС-2023 проти України провели невдалу гру.

Про це заявив наставник команди Іліас Зурос.

"Ми програли, це була наша погана гра, в якій ми не заслуговували на перемогу. За виключенням кількох хвилин ми не можемо так грати в баскетбол. Не було хорошого, продуманого, ефективного баскетболу. Нам не вистачило концентрації, ми не зуміли грамотно діяти в захисті і програли.

Однак це не трагедія, попереду матч з Іспанією і нас чекає особливо насичене літо. Це був матч, в якому ми не грали, як треба, але це те, що ми повинні використати, щоб добитися результату в наступному матчі. Треба зробити правильні висновки і реабілітуватися у матчі з Іспанією", - сказав Зурос.