Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 21:10 1024
Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі
Сьогодні 17:52 126
Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20
Сьогодні 15:40 160
Вернидуб: Мене ніхто не звільняв із ЗСУ
Сьогодні 14:39 216
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні
Сьогодні 13:39 8778
Лечче запропонували підписати Луніна
Сьогодні 10:39 342
Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії
Сьогодні 08:55 275
Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду
Вчора 22:55 372
Салах продовжив контракт з Ліверпулем
Вчора 18:22 336
Лех підписав Цітаішвілі
Вчора 16:10 427
Прямі трансляції

Наставник збірної Грузії: Ми не заслуговували на перемогу у матчі з Україною

Сьогодні 15:56 174 0
Зурос прокоментував поразку від українців
Наставник збірної Грузії: Ми не заслуговували на перемогу у матчі з Україною

Джерело - ФБУ.

Баскетболісти збірної Грузії у матчі відбору на ЧС-2023 проти України провели невдалу гру.

Про це заявив наставник команди Іліас Зурос.

"Ми програли, це була наша погана гра, в якій ми не заслуговували на перемогу. За виключенням кількох хвилин ми не можемо так грати в баскетбол. Не було хорошого, продуманого, ефективного баскетболу.  Нам не вистачило концентрації, ми не зуміли грамотно діяти в захисті і програли.

Однак це не трагедія, попереду матч з Іспанією і нас чекає особливо насичене літо. Це був матч, в якому ми не грали, як треба, але це те, що ми повинні використати, щоб добитися результату в наступному матчі. Треба зробити правильні висновки і реабілітуватися у матчі з Іспанією", - сказав Зурос.

Нагадаємо збірна України здобула перемогу над Грузією у Ризі з рахунком 79:66.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023 Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023 1024
Усик: У мій будинок увірвалися російські військові Усик: У мій будинок увірвалися російські військові 1230
Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО 3837
УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном 692
Збірна України достроково вийшла до другого етапу відбору на ЧС-2023 Збірна України достроково вийшла до другого етапу відбору на ЧС-2023 535
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8778
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12983
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6323
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20284
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19589
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10082 3
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38245