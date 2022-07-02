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Багатскіс: Правильні рішення та бажання допомогли нам досягти найголовнішого - перемоги

Сьогодні 10:10 138 0
Фахівець прокоментував важливу перемогу над Грузією
Багатскіс: Правильні рішення та бажання допомогли нам досягти найголовнішого - перемоги
#Айнарс Багатскіс

Джерело - ФБУ.

У матчі відбору на ЧС-2023 проти Грузії (79:66) гравці збірної України у захисті зіграли якісніше, аніж в нападі.

Про це заявив головний тренер команди Айнарс Багатскіс.

"Ми нервували, коли починали гру, адже ми знали ціну цього матчу. Найважче було знайти ігровий ритм, виконати все що ми запланували у захисті і не поспішати з рішеннями в атаці.

У захисті ми зіграли якісніше, аніж в нападі, адже іноді було багато неочікуваних рішень, завдяки чому на декілька миттєвостей здалося, що Грузія повернулася до гри. Але вчасні правильні рішення, бажання, все це допомогло нам досягти найголовнішого - перемоги. І з цією перемогою ми подолали перший раунд кваліфікації", - сказав Багатскіс.

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