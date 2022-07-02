Бобров: Ми билися один за одного і грали у свій баскетбол

Форвард національної збірної України В'ячеслав Бобров задоволений перемогою команди над Грузією (79:66) у матчі кваліфікації ЧС-2023.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Я хочу подякувати всім фанам, які підтримували нас в Ризі та в Україні. Підтримка була усюди, ми грали для наших фанів, і це єдина причина, чому ми тут - грати для людей, які зараз в Україні.

Як я казав перед грою, ми були сфокусовані на грі проти лідерів суперника - Шенгелії, Макфадена. Ми старалися активно грати в захисті, грати агресивно, намагалися контролювати підбирання, але вони зібрали багато м’ячів під нашим кільцем у першій половині. Ми виконали гарну роботу у захисті, не дозволили їм набирати легкі очки з-під кільця, намагалися фолити, навіть, коли у них була перевага у розмірі.

Ця перша гра була для нас найважливішою, адже ми кваліфікувалися у наступний раунд. Ми билися один за одного, стояли на своїх правилах, грали у свій баскетбол і не дозволяли їм грати вільно, як вони б хотіли", - сказав Бобров.