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Бобров: Ми билися один за одного і грали у свій баскетбол

Сьогодні 09:41 145 0
Форвард збірної України прокоментував важливу перемогу над Грузією
Бобров: Ми билися один за одного і грали у свій баскетбол
#В'ячеслав Бобров

Джерело - ФБУ.

Форвард національної збірної України В'ячеслав Бобров задоволений перемогою команди над Грузією (79:66) у матчі кваліфікації ЧС-2023.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Я хочу подякувати всім фанам, які підтримували нас в Ризі та в Україні. Підтримка була усюди, ми грали для наших фанів, і це єдина причина, чому ми тут - грати для людей, які зараз в Україні.

Як я казав перед грою, ми були сфокусовані на грі проти лідерів суперника - Шенгелії, Макфадена. Ми старалися активно грати в захисті, грати агресивно, намагалися контролювати підбирання, але вони зібрали багато м’ячів під нашим кільцем у першій половині. Ми виконали гарну роботу у захисті, не дозволили їм набирати легкі очки з-під кільця, намагалися фолити, навіть, коли у них була перевага у розмірі.

Ця перша гра була для нас найважливішою, адже ми кваліфікувалися у наступний раунд. Ми билися один за одного, стояли на своїх правилах, грали у свій баскетбол і не дозволяли їм грати вільно, як вони б хотіли", - сказав Бобров.

Бобров став найкращим гравцем матчу, набравши 17 очок (3/3 двоочкових, 2/3 триочкових, 5/7 штрафних) та додавши до активу 8 підбирань (3 в атаці). Рейтинг ефективності форварда становив 22 бали.

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