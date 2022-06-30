Україна - Грузія. З Михайлюком та бажанням перемогти

Кваліфікація до ЧС-2023. Рига (Латвія). Арена «Рига». 1 липня. 19:00

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з баскетболу продовжує боротися за вихід у другий етап відбору до чемпіонату світу 2023-го року. Щоб пройти далі команда Айнарса Багатскіса має не опуститися нижче свого поточного третього місця в групі G. Для цього "синьо-жовтих" за планом мінімум потрібно буде перемагати останню команду нашого квартету Північну Македонію на виїзді, за планом максимум – нав’язувати боротьбу лідерам та набирати очки у номінально домашніх поєдинках.

Починає липневий марафон Україна проти команди Грузії. За останні кілька років грузини перетворилися в міцного бійця, принаймні на європейській арені, та не пропускають уже 4 Євробаскети поспіль, а у вересні стануть одними з господарів прийдешнього чемпіонату Європи. У Тбілісі у листопаді 2021 на старті кваліфікації підопічні Іліаса Зуроса перемогли Україну з рахунком 88:83, не в останню чергу завдяки вдалим діям своїх лідерів Торніке Шенгелії та Гіоргі Шермадіні. Обидва гравці знову викликані на матчі відбору та готуються до поєдинку. Долучається до команди і центровий клубу НБА "Індіана Пейсерс" Гога Бітадзе, хоча попередньо чекали і форварда "Мілуокі" Мамукелашвілі, але той залишається в США.

Український десант НБА теж планував підтягнутися в збірну лише в вересні. Але несподівано долучився до української команди захисник "Торонто" Святослав Михайлюк, який востаннє грав за збірну у 2018 році. “Приїзд Михайлюка – це як ковток свіжого повітря”, – не стримував радості від появи в команді агрессивного та витривалого гравця задньої лінії Айнарс Багатскіс. Латвійському спеціалісту наразі це підсилення надзвичайно важливе, адже ще одного "американця" Олексія Леня вочевидь чекати лише до Євробаскету. Крім того, через травми "синьо-жовті" втратили Близнюка, Липового та Войналовича; не буде, принаймні поки що, в команді і Рендла.

Тож наразі по складу, зіграності та впевненості у турнірному становищі збірна Грузії виглядає фаворитом поєдинку. Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine оцінює шанси української збірної на перемогу у 40,25%, а ймовірність перемоги грузинів – 51,59%. Ймовірність того, що зустріч закінчиться нічиєю в основний час – 8,16%.

У тренерського штабу націоналки був місяць, щоб награти команду з тих гравців, на яких зараз можна розраховувати. Щоб нівелювати відсутність ігрової практики та тонусу, збірна провела тренувальні збори в Латвії, Італії та Португалії, та зіграла два товариські поєдинки: перемогла Словаччину (75:61) та мінімально поступилася Португалії (77:76). З позитиву – налагоджуються ігрові зв’язки та відрізками гра "синьо-жовтих" вселяє віру в те, що результат прийде.

Сподіваємося, що ігрові недосконалості українці зможуть перекритись подвійною мотивацією. Рідна для нашого коуча збірної Латвія зробила все можливе, щоб наша команда почувалася у Ризі максимально, як вдома і по атмосфері українцям обіцяють максимальну підтримку. Отож, незважаючи на статус андердога, готуємося до справжньої битви та вболіваємо за Україну. Заряджай на збірну України разом із ParimatchParimatch Ukraine.