Рівне та Тернопіль зіграють благодійний матч на підтримку ЗСУ

Команди зустрінуться 2 липня

Джерело - ФБУ.

2 липня о 17:00 у Рівному на паркеті СК ДЮСШ буде зіграно благодійний матч на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У рамках цієї зустрічі зіграють команда Вищої ліги минулого сезону БК Рівне та клуб Суперліги БК Тернопіль. Всі зібрані кошти буде відправлено на підтримку ЗСУ.

На момент зупинки сезону 2021/22, який не було завершено достроково через військову агресію росії в Україні, БК Рівне посідав 2 місце у 2-й групі Вищої ліги з 15 перемогами у 20 матчах.

Тернопіль у Суперлізі виграв 11 матчів з 30, посівши підсумкове 9 місце в таблиці.