Головне
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі
Вчора 22:53 551
Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика
Сьогодні 12:40 138
Промоутер: Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів
Сьогодні 12:25 155
Проценко здобув золоту медаль на турнірі в Бельгії
Сьогодні 09:24 304
Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні
Вчора 18:37 530
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону
Вчора 17:14 585
Костюк поступилась у другому колі Вімблдону
Вчора 16:21 562
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
Вчора 15:41 462
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Вчора 09:39 491
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови
Вчора 09:25 1376
Прямі трансляції

Рівне та Тернопіль зіграють благодійний матч на підтримку ЗСУ

Сьогодні 13:40 87 0
Команди зустрінуться 2 липня
Рівне та Тернопіль зіграють благодійний матч на підтримку ЗСУ

Джерело - ФБУ.

2 липня о 17:00 у Рівному на паркеті СК ДЮСШ буде зіграно благодійний матч на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У рамках цієї зустрічі зіграють команда Вищої ліги минулого сезону БК Рівне та клуб Суперліги БК Тернопіль. Всі зібрані кошти буде відправлено на підтримку ЗСУ.

На момент зупинки сезону 2021/22, який не було завершено достроково через військову агресію росії в Україні, БК Рівне посідав 2 місце у 2-й групі Вищої ліги з 15 перемогами у 20 матчах.

Тернопіль у Суперлізі виграв 11 матчів з 30, посівши підсумкове 9 місце в таблиці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб 664
Костюк поступилась у другому колі Вімблдону Костюк поступилась у другому колі Вімблдону 562
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону 585
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО "Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО 1230
Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО 880
Левченко: Хочеться зрозуміти, що у голові в Іванісені Левченко: Хочеться зрозуміти, що у голові в Іванісені 579
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15845 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4605
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168414 3
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8186 5
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15826 12
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 18976 2