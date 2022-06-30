Прометей потрапив до 10-го кошика для жеребкування Єврокубка

Джерело - basket.com.ua.
8 липня відбудеться жеребкування групового етапу Єврокубка, в якому в наступному сезоні зіграє український Прометей.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Напередодні жеребкування організатори розділили команди по корзинам згідно рейтингу, який враховує виступи клубів в останні три сезони у турнірі. Враховуючи, що Прометей не грав у Єврокубку, то команда потрапила до 10-го кошика.
Прометей точно не зіграє проти Лондон Лайонс, які теж потрапили в 10-й кошик. Інші команди є потенціальними суперниками української команди.
Під час жеребкування буде сформовано дві групи по 10 команд - перші 8 команд з кожної групи вийдуть до плей-оф. Організатори "спробують уникнути скупчення команд з однієї країни в одній групі".
Нагадаємо, Прометей проводитиме домашні матчі у Ризі.
Склад кошиків:
1-й
Хапоель Тель-Авів (Ізраїль)
Говентут (Іспанія)
2-й
Гран-Канарія (Іспанія)
Будучность (Чорногорія)
3-й
Цедевіта-Олімпія (Словенія)
Реєр Венеція (Італія)
4-й
Тренто (Італія)
Бурсаспор (Туреччина)
5-й
Тюрк Телеком (Туреччина)
Літкабеліс (Литва)
6-й
Промітеас (Греція)
Бург (Франція)
7-й
Париж (Франція)
Ратіофарм (Німеччина)
8-й
Брешія (Італія)
Гамбург (Німеччина)
9-й
Шльонськ Вроцлав (Польща)
Клуж-Напока (Румунія)
10-й
Лондон Лайонс (Велика Британія)
Прометей (Україна)