Прометей потрапив до 10-го кошика для жеребкування Єврокубка

Під час жеребкування буде сформовано дві групи по 10 команд

8 липня відбудеться жеребкування групового етапу Єврокубка, в якому в наступному сезоні зіграє український Прометей.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Напередодні жеребкування організатори розділили команди по корзинам згідно рейтингу, який враховує виступи клубів в останні три сезони у турнірі. Враховуючи, що Прометей не грав у Єврокубку, то команда потрапила до 10-го кошика.

Прометей точно не зіграє проти Лондон Лайонс, які теж потрапили в 10-й кошик. Інші команди є потенціальними суперниками української команди.

Під час жеребкування буде сформовано дві групи по 10 команд - перші 8 команд з кожної групи вийдуть до плей-оф. Організатори "спробують уникнути скупчення команд з однієї країни в одній групі".

Нагадаємо, Прометей проводитиме домашні матчі у Ризі.

Склад кошиків:

1-й

Хапоель Тель-Авів (Ізраїль)

Говентут (Іспанія)

2-й

Гран-Канарія (Іспанія)

Будучность (Чорногорія)

3-й

Цедевіта-Олімпія (Словенія)

Реєр Венеція (Італія)

4-й

Тренто (Італія)

Бурсаспор (Туреччина)

5-й

Тюрк Телеком (Туреччина)

Літкабеліс (Литва)

6-й

Промітеас (Греція)

Бург (Франція)

7-й

Париж (Франція)

Ратіофарм (Німеччина)

8-й

Брешія (Італія)

Гамбург (Німеччина)

9-й

Шльонськ Вроцлав (Польща)

Клуж-Напока (Румунія)

10-й

Лондон Лайонс (Велика Британія)

Прометей (Україна)