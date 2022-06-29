Збірна Грузії відправилась на матч проти України з 13 гравцями

1 липня збірна України зіграє проти грузинів у відборі на ЧС-2023

Сьогодні, 29 червня, чоловіча збірна Грузії відправилась в Ригу, де зіграє матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023 проти нашої збірної України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У складі команди Іліаса Зуроса на гру з українською командою поїхали 13 гравців, 12 з яких увійдуть до фінальної заявки на матч:

Захисники:

Гіоргі Цинцадзе (TSU, Грузія)

Гіві Бакрадзе (Олімпі, Грузія)

Раті Андронікашвили (Creighton, NCAA)

Тед Макфаден (Мурсія, Іспанія)

Кахабер Джинчарадзе (Олімпі, Грузія)

Мєраб Боколішвілі (Руставі, Грузія)

Форварди:

Дуда Санадзе (Борац, Сербія)

Бека Бурджанадзе (Бетіс, Іспанія)

Міхеіл Бєрішвілі (TSU, Грузія)

Гіоргі Корсантія (Кутаїсі, Грузія)

Торніке Шенгелія (Віртус Болонья, Італія)

Центрові:

Гога Бітадзе (Індіана, NBA)

Гіоргі Шермадіні (Тенеріфе, Іспанія)

Матч Україна - Грузія пройде на Арені Рига 1 липня о 19:00 за київським часом. В Україні матч ексклюзивно транслюватиме телеканал XSPORT.

Нагадаємо, що до команди України приєднався баскетболіст Торонто Святослав Михайлюк.