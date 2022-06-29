Збірна Грузії відправилась на матч проти України з 13 гравцями

Джерело - fbu.ua.
Сьогодні, 29 червня, чоловіча збірна Грузії відправилась в Ригу, де зіграє матч першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2023 проти нашої збірної України.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
У складі команди Іліаса Зуроса на гру з українською командою поїхали 13 гравців, 12 з яких увійдуть до фінальної заявки на матч:
Захисники:
Гіоргі Цинцадзе (TSU, Грузія)
Гіві Бакрадзе (Олімпі, Грузія)
Раті Андронікашвили (Creighton, NCAA)
Тед Макфаден (Мурсія, Іспанія)
Кахабер Джинчарадзе (Олімпі, Грузія)
Мєраб Боколішвілі (Руставі, Грузія)
Форварди:
Дуда Санадзе (Борац, Сербія)
Бека Бурджанадзе (Бетіс, Іспанія)
Міхеіл Бєрішвілі (TSU, Грузія)
Гіоргі Корсантія (Кутаїсі, Грузія)
Торніке Шенгелія (Віртус Болонья, Італія)
Центрові:
Гога Бітадзе (Індіана, NBA)
Гіоргі Шермадіні (Тенеріфе, Іспанія)
Матч Україна - Грузія пройде на Арені Рига 1 липня о 19:00 за київським часом. В Україні матч ексклюзивно транслюватиме телеканал XSPORT.
Нагадаємо, що до команди України приєднався баскетболіст Торонто Святослав Михайлюк.