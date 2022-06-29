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Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу

Сьогодні 15:41 146 0
Баскетболіст - про своє перебування у складі збірної
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Український атакуючий захисник Святослав Михайлюк задоволений, що приєднався до національної команди та готується до відповідальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Емоції від присутності у збірній як завжди позитивні, особливо в такі часи, як зараз. Я завжди хочу грати в збірній, завжди приїжджаю, коли є можливість. А цього року у нас дуже важливі ігри за вихід на чемпіонат світу і я приїхав, щоб допомогти команді виконати поставлені цілі і знову потрапити на світову першість.

Шанси завжди є, адже до цього ми довели, що ми можемо обігрувати іспанців. Але зараз найважливіша гра - проти Грузії. Буде важко, адже вони привозять хороших гравців з НБА, з Євроліги. Але ми постараємося зробити все можливе, щоб виграти. Приїзд у збірну? Так, спочатку я був націлений приїхати на Євробаскет, підготуватися, але зараз є хороша можливість вийти на чемпіонат світу, тож чому ні", - зазначив Михайлюк.

Останні чотири роки 25-річний баскетболіст відіграв в НБА і тепер готовий допомогти збірній у трьох відбіркових зустрічах, які буде зіграно в липні.

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