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Зайцев вдруге поспіль став чемпіоном у тайванській лізі

Сьогодні 08:56 165 0
Зайцев завершив сезон із показникок 17.8 очка
Зайцев вдруге поспіль став чемпіоном у тайванській лізі
#Ігор Зайцев

Джерело - basket.com.ua.

Український бігмен Ігор Зайцев виграв тайванську лігу PLeague+, ставши чемпіоном у складі команди Фубон Брейвз. 

Про це повідомляє basket.com.ua.

Команда ексгравця збірної України у фінальній серії до чотирьох перемог виграла у Лайонірз (4-1). Ігор взяв участь у двох матчах фіналу, в яких за 26.5 хвилини набирав 12.5 очка, робив 3.0 підбирання, 1.5 передачі та 1.5 блок-шота в середньому за гру.

Зайцев завершив сезон із показниками 17.8 очка, 9.5 підбирання та 1.4 блок-шота при 37.2% реалізації триочкових. 

Зайцев другий рік поспіль став чемпіоном тайванської PLeague+, а минулого року також визнавався найкращим легіонером чемпіонату. 

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