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Монако підпише кращого гравця фінальної серії чемпіонату Франції

Вчора 22:41 198 0
Сторони домовилися про контракт із зарплатою 1 мільйон доларів за рік
Монако підпише кращого гравця фінальної серії чемпіонату Франції

Джерело - basket.com.ua.

Розігруючий АСВЕЛа Елі Окобо продовжить кар’єру в Монако.

Про це повідомляє Eurohoops.

Сторони домовилися про контракт із зарплатою 1 мільйон доларів за рік.

Окобо допоміг АСВЕЛу здобути третій поспіль титул чемпіона Франції у фінальній серії проти Монако (3:2). У вирішальному п’ятому матчі захисник набрав 20 очок, 9 передач та 7 підбирань, він був признаний кращим гравцем фінальної серії.

24-річний Окобо набирав в середньому 13,2 очка, 3,8 передачі та 3,2 підбирання в іграх французької ліги. Показники в Євролізі склали 14,5 очка, 3,9 передачі та 2,8 підбирання.

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